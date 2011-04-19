Украинский рынок акций сегодня демонстрирует неуверенный позитив - эксперт

Украинский рынок акций сегодня утром демонстрирует неуверенный позитив, отыгрывая снижение второй половины торговой сессии понедельника.

Так прокомментировал текущую ситуацию на рынке глава департамента торговли инвестиционной компании BG Capital Вадим САМАР.

По его словам, среди инвесторов на рынке по-прежнему присутствуют негативные настроения относительно пересмотра макроэкономического прогноза США рейтинговым агентством S&P. Наибольшее давление со стороны продавцов ощутили бумаги финансового сектора, даже позитивная финансовая отчетность Citigroup осталась незамеченной рынком. Квартальная отчетность других компаний оказалась смешанной. На украинском рынке акций с утра наибольший рост демонстрировали бумаги энергетического сектора «Центрэнерго» и «Западэнерго», которые подорожали более чем на 1%. Бумаги Ясиновского коксохима повысились более чем на 2%, что связано с повышенной волатильностью в акциях компании. Акции концерна «Стирол» также пользуются повышенным спросом среди ритейловых торговцев, которые по-прежнему отыгрывают новости относительно снижения цены на газ для этого предприятия.

По состоянию на 11:48 сегодня, 19 апреля, индекс ПФТС снизился на 0,89%, индекс «Украинской биржи» снизился на 0,48%.