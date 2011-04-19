ЕРІС до 11 мая закроет сделку по покупке «Укртелекома». Дзекон останется на своем посту

Покупатель «Укртелекома» - австрийский концерн ЕРІС планирует до 11 мая полностью закрыть сделку по покупке 92,79% госпакета акций ОАО “Укртелеком”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам управляющий партнер ЕРІС Питер ГОЛЬДШЕЙДЕР.

«Я надеюсь, что 11 мая закроем сделку», - отметил он.

По его информации, к концу мая также планируется провести собрание акционеров «Укртелекома», на котором будут избраны Правление и Наблюдательный совет предприятия. После чего данными органами будет утвержден бизнес план, план развития «Укртелекома».

Нынешний глава правления ОАО «Укртелеком» Георгий ДЗЕКОН останется на своем посту после перехода прав собственности на приватизированный мажоритарный госпакет акций предприятия к австрийскому концерну ЕРІС, сообщил Питер ГОЛЬДШЕЙДЕР (Goldscheider).

«Я его знаю очень хорошо. Если что-то произойдет, то придется просить его остаться, а не наоборот», - отметил П.ГОЛЬДШЕЙДЕР.

Он также добавил, что у Г.ДЗЕКОНА впереди «очень сложные времена», связанные с управлением приватизированного предприятия, его реструктуризацией.

П.ГОЛЬДШЕЙДЕР также отметил, что на пост главы Наблюдательного совета "Укртелекома", скорее всего, предложит свою кандидатуру.

Напомним, Фонд госимущества 11 марта т.г. подписал с ООО «ЕСУ», дочерней компанией австрийского концерна EPIC, договор купли-продажи 92,79% госпакета акций ООО «Укртелеком». Реализационная цена госпакета акций компании составила 10 млрд. 575,1 млн. грн.

В соответствии с действующим законодательством, покупатель на протяжении 30-дневного срока с момента подписания и нотариального удостоверения договора купли-продажи должен перечислить первую часть из оставшейся суммы и на протяжении еще 30 дней – вторую часть.

Так, ООО «ЕСУ», купившее 92,79-процентный госпакет акций ОАО "Укртелеком", перечислило первый транш за приобретенные акции в размере 4 млрд. 237 млн. 550 тыс. грн. Об этом УНИАН сообщили 11 апреля в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Как отметили в пресс-службе, ранее как поступления от приватизации был зачислен внесенный в конце 2010 года покупателем "Укртелекома" залог за участие в приватизационном конкурсе в размере 1 млрд. 50 млн. грн. Таким образом, общая сумма поступлений от продажи 92,79% акций «Укртелекома» на сегодня составляет около 5 млрд. 287 млн. грн.