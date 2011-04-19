Худшие результаты среди украинских голубых фишек показали акции ГМК - эксперт

Худшие результаты среди голубых фишек Украинской биржи в понедельник, 18 апреля, показали акции горно-металлургического сектора.

Об этом говорится в обзоре, подготовленном начальником аналитического отдела инвестиционной компании Phoenix Capital Сергеем ПЕТРЕНКО.

Так, сообщил аналитик, котировки «Азовстали» на Украинской бирже в понедельник снизились на 6,07%, Авдеевского КХЗ – на 6,06%, Енакиевского метзавода - на 6,63%, Алчевского меткомбината - на 5,49%, Ясиновского КХЗ - на 8,39%. Лидеры по объему торгов – «Мотор Сич» (-4,25%), «Центрэнерго» (-4,08%), Стахановский ВСЗ (-4,22%), а также «Укрсоцбанк» (-6,84%) и «Райффайзен банк Аваль» (-5,18%) существенно упали в цене.

По словам С.ПЕТРЕНКО, «Донбассэнерго» (-2,97%) и «Захидэнерго» (-1,91%) также значительно просели. «Укрнафта» (-0,88%) и «Укртелеком» (-0,45%) немного снизились. «Стирол», в отличие от остальных акций, вырос. Бумага прибавила 0,58% на новостях о том, что производители удобрений будут получать газ по сниженной цене.

Аналитик отметил, что украинские фондовые рынки в понедельник просели, после того как инвесторы стали распродавать акции на фоне ухудшения прогноза по рейтингу США агентством S&P.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 18 апреля, снизился на 2,05% – до 1 048,89 пункта. Общий объем торгов составил 317 млн. 573 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 3,56% – до 2669,86 пункта. Общий объем торгов составил 398 млн. 292 тыс. грн., из них на срочном рынке – 126 млн. 393 тыс. грн.