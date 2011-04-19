Эксперт: акции Ferrexpo и МХП вчера на Лондонской фондовой бирже попали под давление

Акции Ferrexpo и «Мироновского хлебопродукта» в ходе вчерашних торгов на Лондонской фондовой бирже попали под давление.

Об этом сообщается в обзоре, подготовленном начальником аналитического отдела инвестиционной компании Phoenix Capital Сергеем ПЕТРЕНКО.

По информации аналитика, акции Ferrexpo в понедельник, 18 апреля, потеряли 3,91%, МХП - 2,08%. Regal Petroleum (+0,8%) удержался на позитивной территории. В то же время, бумаги других компаний нефтегазового сектора - Cadogan Petroleum (-2,89%) и JKX Oil & Gas (-1,66%) - следовали общему негативному тренду.

Как отметил аналитик, акции украинских агрокомпаний, торгующиеся на Варшаской фондовой бирже, в понедельник существенно подешевели. «Астарта» (-2,38%) значительно упала в цене. За ней последовал Milkiland (-1,34%). «Агротон» (-0,88%) и «Кернел» (-0,83%) закрылись умеренным снижением котировок.