Украинские акции во вторник восстановили часть потерь - эксперт

Украинские акции во вторник, 19 апреля, восстановили часть потерь после сильных распродаж днем ранее, вслед за улучшением настроений на внешних площадках.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что индекс Украинской биржи по итогам вторника вырос на 0,9%, но так и не смог достичь утренних максимумов. Несмотря на слабость роста, торговая активность сохранилась на сравнительно высоком уровне, в то время как объем торгов превысил отметку своей 10-дневной скользящей средней более чем на 30%.

Среди отдельных эмитентов аналитик выделил акции «Стирола», которые продолжили демонстрировать результат лучше среднего по рынку и по итогам торговой сессии прибавили 3,8%. В свою очередь, худший результат среди ликвидных бумаг был зафиксирован по акциям Стахановского ВСЗ. Котировки данного эмитента снизились на 4,2%, а последующее снижение акций было остановлено поддержкой на уровне 8,8 гривень за акцию на фоне возросшей активности торгов.