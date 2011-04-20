Эксперты: увеличение волатильности говорит о неуверенности фондовых рынков в дальнейшем росте

Увеличение волатильности на текущих уровнях говорит о неуверенности в дальнейшем росте как на локальном, так и на внешних фондовых рынках.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

С другой стороны, считают аналитики, рост вполне может возобновиться после пробития соответствующих технических уровней. Для индекса Украинской биржи этот уровень находится в районе 2770-2775 пунктов.

По словам аналитиков, поддержку украинскому и внешним фондовым рынкам во вторник, 19 апреля, оказала хорошая макроэкономическая статистика из США. Число новостроек в США за март выросло до 549 тыс., против ожидаемых 520 тыс. Более того, позитива рынку добавил квартальный отчет Goldman Sachs, чистая прибыль которого за 1-й квартал превзошла ожидания аналитиков.

Как отмечают аналитики, украинские рынки во вторник закрылись со смешанной динамикой индексов. По результатам торгов, индекс Украинской биржи вырос на 0,92%, оказавшись на уровне 2694,43 пункта, а индекс ПФТС снизился на 0,85%, до у1039 пунктов. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Мотор Сич» (21,2 млн. грн.). Среди акций индексной корзины наибольший рост показали «Стирол» (+3.85%), «Укрнафта» (1,78%) и Авдеевский КХЗ (+1,44%). Хуже рынка выглядели бумаги Алчевского меткомбината (-0,09%) и Стахановского вагоностроительного завода (-4,17%).

По информации аналитиков, сегодня будет опубликован индекс цен производителей по Германии за март. В США выйдут данные по продаже домов на вторичном рынке за март и данные по запасам нефти за неделю. Сегодня также будут опубликованы квартальные отчеты Wells Fargo, Apple и American Express.