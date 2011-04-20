«Захидэнерго» будет выставлен на продажу первым из генераций

Фонд государственного имущества Украины планирует выставить первым на продажу государственный пакет акций энергогенерирующей компании «Захидэнерго» и трех энергоснабжающих компаний.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель ФГИУ Александр РЯБЧЕНКО сегодня на заседании Кабинета министров.

«Предварительно мы планировали, и не отказываемся от этого плана, из генерации выставить первой «Захидэнерго»… На первый конкурс мы планируем выставить одну генерацию и три облэнерго», - сказал глава ФГИУ, не исключив при этом, что одной из энергоснабжающих компаний, которые могут быть выставлены на продажу на первом конкурсе, может являться «Киевэнерго».

При этом он предположил, что первый конкурс будет объявлен в июне-июле.

«Если удастся, июнь-июль - первые объявления будут в этом районе, может быть, август», - сказал А.РЯБЧЕНКО, отметив при этом, что сроки выставления на продажу зависят от принятия на уровне Кабинета министров еще ряда решений, связанных с приватизацией энергокомпаний.

А.РЯБЧЕНКО сообщил, что в дальнейшем при приватизации будет использоваться схема, когда вместе с одной энергегенерирующей компанией будет выставляться от 3 до 4 государственных пакетов облэнерго. При этом решение об очередности выставления на продажу тех или иных пакетов облэнерго и генераций будет приниматься на основании их готовности к продаже, то есть их финансового состояния, баланса, а также будет учитываться мнение Министерства энергетики и угольной промышленности.

Также А.РЯБЧЕНКО отметил, что при продаже госпакетов ФГИУ считает нецелесообразным их дробление, поскольку такая схема оправдана лишь при отсутствии на рынке покупателей, готовых выкупить единый пакет.

«Я думаю, что дробления не будет. На сегодня у нас нет информации, что правительство намерено пойти по такому пути», - сказал А.РЯБЧЕНКО.

Справка УНИАН. 11 апреля 2011 г. Кабинет министров утвердил список из двух тепловых генераций и энергораспределительных предприятий, государственные пакеты акций которых планируется продать в 2011 году. В частности, приватизировать планируется 50% акций «Винницаоблэнерго», «Днепроблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 45,1% акций «Захидэнерго», 45% акций «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% акций «Донецкоблэнерго», 25,99% акций «Тернопольоблэнерго», 25% акций «Днепроэнерго» и «Киевэнерго», 21% акций «Черкассыоблэнерго».