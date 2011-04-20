Поддержку рынкам акций во вторник оказали корпоративные отчеты - эксперт

Помимо естественного желания продавцов зафиксировать прибыль и желания покупателей воспользоваться моментом для покупки подешевевших акций, поддержку рынкам акций во вторник, 19 апреля, оказала публикация корпоративных отчетов.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, фондовые индексы S&P 500 и DJIA во вторник выросли на 0,6% и 0,5% соответственно, восстановив часть потерь после распродаж в понедельник. В течение дня о финансовых результатах за первый квартал 2011 года отчитались Bank of NY Mellon (-2,9%), J&J (+3,7%) и Goldman Sachs (-1,25%). При этом лишь корпоративные результаты Johnson & Johnson обрадовали участников рынка: продажи и прибыль оказались лучше ожиданий аналитиков, причем рентабельность прибыли выросла на 1 процентный пункт. Несмотря на то, что прибыль Goldman Sachs превысила ожидания рынка, реакция инвесторов была негативной: после непродолжительного роста акции банка опустились на отрицательную территорию уже через час после старта торгов.

Как считает аналитик, рост фондовых индексов в США во второй половине торговой сессии вторника в большей степени оправдывался ожиданиями сильных финансовых результатов компаний технологического сектора. После закрытия торговых площадок финансовые результаты за первый квартал представили IBM, Intel и Yahoo. Прибыль и рентабельность всех трех компаний превысили ожидания рынка, что стало причиной ралли акций технологического сектора на азиатских площадках. В ходе постбиржевых торгов котировки акции Intel и Yahoo выросли на 4,6% и 3,5% соответственно, в то время как акции IBM снизились на 1,9%.

По мнению П.ИЛЬЯШЕНКО, совокупность положительных факторов в виде корпоративных результатов технологического сектора, а также устойчивости уровней поддержки для основных фондовых индексов (1 300 пунктов для индекса S&P 500) позволило фондовым индексам стран Азии в среду демонстрировать устойчивый рост перед открытием торговых площадок в Европе.

На протяжении дня внимание игроков будет поглощено публикацией финансовых результатов, а также, в некоторой степени, публикацией данных о динамике продаж на вторичном рынке жилой недвижимости в Соединенных Штатах Америки. О своих квартальных результатах сегодня отчитаются 30 компаний, входящих в индекс S&P 500, а наиболее примечательным может стать отчет банка Wells Fargo.