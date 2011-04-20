«Стирол» во вторник вырос больше, чем остальные акции - эксперты

Концерн «Стирол» во вторник, 19 апреля, продемонстрировал существенно больший рост, чем остальные бумаги индекса Украинской биржи.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, «Стирол» на Украинской бирже во вторник прибавил 3,82%. Акции горно-металлургического сектора торговались на позитивной территории, восстанавливаясь после падения на предыдущей торговой сессии. Так, «Азовсталь» выросла на 0,1%, Авдеевский КХЗ – на 1,23%, Eнакиевский метзавод – на 1,27%, Aлчевский меткомбинат – на 0,38%, Ясиновский КХЗ – на 1,51%.Котировки «Укрнафты» пошли вверх в конце торговой сессии и по итогам дня прибавили 2,2%.

По словам аналитиков, акции «Мотор Сичи» (+1,38%), а также «Укрсоцбанка» (1,19%), и «Райффайзен банка Аваль» (0,38%) во вторник также следовали позитивному тренду. «Центрэнерго» (+1,13%), «Захидэнерго» (+0,93%), «Дорнбассэнерго» (+1,04%) и «Укртелеком» (+0,89%) показали заметный рост. Стахановский ВСЗ двигался против тренда, потеряв 4,17% к закрытию. По итогам двух последних торговых сессий бумага снизилась на 8%.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые рынки во вторник закрылись разнонаправленно. Индекс ПФТС снизился на 0,85%, индекс Украинской биржи прибавил 0,92%. Общий объем торгов на Украинской бирже был довольно высоким и составил 231 млн. грн.