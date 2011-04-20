Украинский фондовый рынок сегодня вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 20 апреля, повысился на 1,88% – до 1 059,55 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 991 млн. 26 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 1,25% – до 2728,17 пункта.

Общий объем торгов на бирже составил 302 млн. 300 тыс. грн., из них на срочном рынке – 105 млн. 75 тыс. грн.