Акции Ferrexpo во вторник отыграли большую часть падения накануне - эксперты

Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже во вторник, 19 апреля, отыграл большую часть падения предыдущей сессии.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже во вторник прибавили 3,27%. Regal Petroleum (+3,16%) стал лидером среди украинских нефтегазовых компаний. Cadogan Petroleum вырос на 0,99%, JKX Oil & Gas - на 1,16%. «Мироновский хлебопродукт» (+0,73%) вернулся на позитивную территорию.

Как сообщают аналитики, на Варшавской фондовой бирже во вторник пользовались спросом бумаги «Агротона» (+1,03%) и «Астарты» (+0,26%). Milkiland (-0,25%) снизился. «Кернел» в цене не изменился.