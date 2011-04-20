Украинский рынок акций сегодня продолжил восстанавливать потери – эксперт

Украинский рынок акций в среду, 20 апреля, продолжил восстанавливать потери после сильных распродаж в понедельник, на фоне снизившейся торговой активности.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Инна ЗВЯГИНЦЕВА.

Она отметила, что по итогам торговой сессии в среду индекс Украинской биржи вырос на 1,25%, в то время как фьючерс на индекс с поставкой в июне прибавил 2,25%. Лидерами роста стали акции «Мотор Сичи» и «Укртелекома», чей совместный вклад в рост индекса по итогам дня составил около 50%. В числе лидеров также находились бумаги «Райффайзен банка Аваль», котировки которых выросли на 2%.

По информации аналитика, акции Лугансктепловоза и Ясиновского КХЗ в среду находились в числе аутсайдеров с потерями более 2%. С другой стороны, наиболее явные потери несли бумаги Крюковского ВСЗ и Стахановского ВСЗ, которые снижаются в течение третьей торговой сессии подряд, полностью пропустив текущее восстановление стоимости ликвидных акций.