Игроки украинского фондового рынка предпочитают спекулятивные сделки - эксперт

Игроки украинского фондового рынка отдают предпочтение спекулятивным сделкам и предпочитают частично зафиксировать прибыль при любом удобном случае.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее мнению, «коррекционные движения на Украинской бирже во второй половине сегодняшнего дня и относительно невысокие объемы торгов свидетельствуют о неуверенности инвесторов в отношении дальнейшей динамики рынка».

Как отметила аналитик, отечественный фондовый рынок в среду, 20 апреля, продолжил восстанавливать потери, понесенные в первый день недели. По итогам торгов индекс Украинской биржи повысился на 1,25% до 2728,17 пункта. При этом активность игроков в течение дня держалась на невысоком уровне, объемы торгов заметно подросли лишь под конец сессии.

По словам Я.ЛАВРИК, к открытию торгов на Украинской бирже сформировался позитивный внешний фон: европейские и российские рынки стартовали на позитивной ноте, фьючерсы на американские индексы также демонстрировали положительную динамику. Улучшение настроений инвесторов было обусловлено как сильной статистикой по рынку труда США, опубликованной накануне, так и оптимистичными корпоративными отчетами американских компаний. В среду игроков своими финансовыми результатами порадовали компании высокотехнологичного сектора – IBM, Intel и Yahoo, прибыль которых превзошла прогнозы аналитиков.

Аналитик сообщила, что на фоне восстановления оптимистичных настроений на мировых площадках индекс Украинской биржи начал день «гэпом» вверх и продолжил свое восходящее движение вслед за зарубежными индикаторами. При этом интерес инвесторов был сосредоточен в бумагах ГМК, которые понесли наибольшие потери во время «просадки» в понедельник. Во второй половине дня ситуация изменилась. Позиции продавцов несколько усилились, в результате чего индекс Украинской биржи отскочил от внутридневных максимумов и растерял часть утреннего роста.

По информации Я.ЛАВРИК, среди акций индексной корзины Украинской биржи с наилучшими результатами завершили день бумаги «Мотор Сичи» (+2,93%) и «Укртелекома» (+2,62%). Поддержку акциям последнего оказывает сообщение о сокращении штата сотрудников, который в 1-ом квартале уменьшился на 5,8%. Ожидается, что снижение расходов на оплату труда позволит повысить показатели рентабельности «Укртелекома». В лидерах падения среди ликвидных бумаг закрепились акции Полтавского ГОКа (-5,56%), «Лугансктепловоза» (-2,94%), Ясиновского КХЗ (-2,36%), а также Стахановского ВСЗ (-2,08%) и Крюковского ВСЗ (-1,46%). Наибольшим спросом у игроков пользовались акции «Мотор Сичи» (44,65 млн. грн.), Авдеевского КХЗ (24,93 млн. грн.), «Азовстали» (17,44 млн. грн.).