Основой позитивных настроений инвесторов стали отчеты технологических компаний - эксперт

Основой для усиления положительных настроений инвесторов в среду, 20 апреля, стали отчеты технологических компаний.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, американские фондовые индексы S&P 500 и DJIA в среду выросли на 1,35% и 1,5% соответственно, тогда как индекс высокотехнологических акций NASDAQ прибавил 2,1%, вплотную приблизившись к максимальным уровням месяца. После сильных финансовых результатов компаний Intel и Yahoo инвесторы вдохновились квартальным отчетом Apple (акции выросли на 3,1% в ходе постбиржевых торгов), который был опубликован уже после закрытия торговых площадок в США.

Между тем, добавил П.ИЛЬЯШЕНКО, котировки нефти марки WTI достигли отметки в 112 долларов за баррель, и сегодня с утра продолжают восходящее движение. Однако рост стоимости «черного золота» пока не должен сдерживать рост на рынках акций, так как инвесторы связывают рост нефтяных котировок с перспективами экономического роста в США. «Однако в случае продолжения роста стоимости нефти с той же скоростью, что и в ходе торговой сессии в среду, уже через несколько дней инвесторы вновь будут связывать рост нефтяных котировок с угрозой для роста мировой экономики», - прогнозирует аналитик.

Он также отметил, что в ходе вчерашней торговой сессии значение индекса волатильности VIX достигло минимального уровня с июня 2007 года (часто принимаемого за точку отсчета ипотечного кризиса в США). Таким образом, инвесторы игнорируют сложную ситуацию на долговом рынке стран Южной Европы и уже смогли адаптироваться к противоречивым финансовым результатам корпоративного сектора по итогам первого квартала 2011 года.

По словам аналитика, сегодня с утра фьючерсы на индекс S&P 500 растут на уровне 0,5%, а фьючерсы на индекс DJIA обновляют максимальное значение в 2011 году. В течение дня будут опубликованы квартальные результаты 48 компаний, которые входят в индекс S&P 500 (McDonalds, General Electric). Экономические релизы останутся без должного внимания. «Рынки акций, очевидно, продолжают восходящее движение после положительного импульса от публикации финансовых результатов компаний из технологического сектора. При этом само содержание отчетов является посредственным, и положительная реакция рынка во многом строится на предварительном снижении ожиданий, что занизило базу сравнения фактических результатов с ожидаемыми», - полагает П.ИЛЬЯШЕНКО.

Как подчеркнул аналитик, украинским трейдерам, которые собираются переносить длинные позиции через ночь с четверга на пятницу, следует учесть, что пятница 22 апреля является выходным на американских площадках, а понедельник 25 апреля - выходной день в Украине. Таким образом, фондовые индексы закрываются на локальных максимальных уровнях накануне продолжительных выходных, что является исторически удобным поводом для фиксирования прибыли (во избежание неконтролируемых рисков). Внешний фон на открытии украинского рынка сегодня сложился умеренно позитивный.