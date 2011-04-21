ВР внесла изменения в законодательство о раскрытие информации на фондовом рынке

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины “О ценных бумагах и фондовом рынке” относительно раскрытия информации на фондовом рынке».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 247 из 401 народного депутата, зарегистрированного в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что эмитент подает в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку заявление и документы, необходимые для регистрации выпуска и проспекта эмиссии ценных бумаг, не позднее чем на протяжении 60 дней после принятия решения о размещении ценных бумаг органом эмитента, уполномоченным принимать соответствующее решение.

Законом также предусмотрено, что Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку после поступления заявления и документов, необходимых для регистрации выпуска и проспекта эмиссии ценных бумаг, осуществляет одновременно регистрацию выпуска и проспекта эмиссии ценных бумаг или отказывает в регистрации на протяжении:

- 10 рабочих дней - в случае наличия зарегистрированного базового проспекта эмиссии и нахождения ценных бумаг эмитента в биржевом реестре организатора торговли;

- 20 рабочих дней - в случае наличия зарегистрированного базового проспекта эмиссии и отсутствия ценных бумаг эмитента в биржевом реестре организатора торговли;

- 25 рабочих дней – в случае отсутствия зарегистрированного базового проспекта эмиссии.

Данным законом предусмотрено, что основанием для отказа в регистрации выпуска и проспекта эмиссии ценных бумаг является несоответствие поданных документов требованиям законодательства, недостоверность информации в поданных документах и/или нарушение установленного законодательством порядка принятия решения о размещении ценных бумаг.

В случае выявления недостоверной информации в зарегистрированном базовом проспекте эмиссии ценных бумаг Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку направляет эмитенту распоряжение о необходимости устранения такого несоответствия, регистрации и публикации соответствующих изменений к отмеченному проспекту.

Также законом предусмотрено, что после регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг эмитент не менее чем за 10 дней до начала открытого (публичного) размещения ценных бумаг:

- публикует проспект в официальном печатном издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку в установленном ею объеме;

- размещает проспект в общедоступной информационной базе данных Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о рынке ценных бумаг в полном объеме.

В сроки, установленные Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, эмитент:

- в случае открытого (публичного) размещения ценных бумаг размещает зарегистрированный проспект эмиссии ценных бумаг на собственном веб-сайте и веб-сайте организатора торговли, через которого планируется осуществить размещение ценных бумаг соответствующего выпуска;

- в случае закрытого (частного) размещения ценных бумаг не обнародует зарегистрированный проспект эмиссии ценных бумаг, а предоставляет его лицам, являющимся участниками такого размещения согласно соответствующему решению эмитента.

В случае изменения информации, которая содержится в проспекте эмиссии ценных бумаг, эмитент на протяжении 20 рабочих дней со дня внесения таких изменений обязан в установленном Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку порядка подать указанные изменения для регистрации.

В случае внесения изменений в проспект эмиссии ценных бумаг, относительно которых принято решение:

- об открытом (публичном) размещении – эмитент осуществляет их регистрацию и обнародует соответствующую информацию на протяжении 30 дней со дня опубликования проспекта эмиссии, но не позднее, чем за 10 дней до начала размещения;

- о закрытом (частном) размещении – эмитент осуществляет их регистрацию до начала размещения и предоставляет лицам, которые в соответствии с решением о закрытом (частном) размещении ценных бумаг являются участниками такого размещения.

Основанием для отказа в регистрации изменений к проспекту эмиссии ценных бумаг является несоответствие поданных документов требованиям законодательства, недостоверность информации в поданных документах и/или нарушение установленного законодательством порядка принятия решения о внесении таких изменений.

В законе определено, что эмитент не имеет права:

- вносить изменения в проспект эмиссии после начала размещения ценных бумаг;

- осуществлять размещение ценных бумаг до регистрации изменений в проспект эмиссии ценных бумаг, а в случае открытого (публичного) размещения - также до опубликования соответствующей информации.

Эмитент имеет право оформить проспект эмиссии ценных бумаг (кроме паевых), которые подлежат открытому (публичному) размещению, двумя частями (базовый проспект эмиссии и проспект эмиссии ценных бумаг соответствующего выпуска), которые подлежат регистрации Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку в установленном ею порядке.

Закрытое (частное) размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом самостоятельно или через андеррайтера, который заключил с эмитентом договор об андеррайтинге. Особенности закрытого (частного) размещения акций определяются законом, регулирующим вопрос образования, деятельности и прекращения деятельности акционерных обществ, и законодательством об институтах общего инвестирования.

Каждый инвестор в ценные бумаги должен оплатить стоимость ценных бумаг в полном объеме до утверждения результатов размещения соответствующего выпуска ценных бумаг.

Количество размещенных путем закрытого (частного) размещения ценных бумаг не может превышать количества ценных бумаг, определенного в проспекте их эмиссии, но может быть меньше, чем количество ценных бумаг, определенное в проспекте их эмиссии.

Данный закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.