Эксперты: украинский фондовый рынок вчера закрылся в плюсе на фоне внешнего позитива

Украинский фондовый рынок в среду, 20 апреля, закрылся в плюсе на фоне внешнего позитива.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, в фокусе торговцев в среду была корпоративная отчетность европейских и американских компаний, а также локальные новости. Наибольшие объемы торгов на Украинской бирже были зафиксированы по бумагам «Мотор Сичи» (44,7 млн. грн.) и Авдеевского коксохимического завода (24,9 млн. грн.). Лидерами роста среди компаний индексной корзины стали «Мотор Сич» (+2,93%) и «Укртелеком» (+2,62%). Наибольшее снижение показали акции Ясиновского КХЗ (-2,36%) и Стахановского вагоностроительного завода (-2,08%).

Как отмечают аналитики, торговые площадки Европы и США в среду закрылись в зеленой зоне. Европа с вдохновением отнеслась к сильным квартальным результатам Intel и Yahoo, а также росту цен на сырье. До начала торгов в США свои квартальные результаты предоставили Wells Fargo и AT&T. Оба отчета превзошли ожидания аналитиков. Макростатистика также сыграла на руку «быкам». Продажи домов на вторичном рынке недвижимости выросли в марте до 5,1 млн. против ожидаемых 5 млн.

По информации аналитиков, сегодня настроения торговцев определятся отчетами Apple и American Express. Кроме того, будет опубликован индекс делового оптимизма IFO по Германии. В США выйдет индекс опережающих индикаторов, уровень первичных обращений за пособиями по безработице и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 20 апреля, повысился на 1,88% – до 1 059,55 пункта. Общий объем торгов составил 991 млн. 26 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,25% – до 2728,17 пункта. Общий объем торгов составил 302 млн. 300 тыс. грн., из них на срочном рынке – 105 млн. 75 тыс. грн.