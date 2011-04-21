ВР установила обязательность проведения аудита эмитентов ценных бумаг и производных

Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменения в статью 8 Закона Украины «Об аудиторской деятельности».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 245 из 395 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом предусмотрено, что должно быть обязательное проведение аудита эмитентов ценных бумаг и производных (деривативов), а также при получении лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.