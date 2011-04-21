Украинские фондовые рынки в среду росли наравне с европейскими биржами - эксперты

Украинские фондовые рынки в среду, 20 апреля, росли наравне с основными европейскими биржами.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи в среду вырос при умеренном объеме торгов. «Мотор Сич» стала лидером среди голубых фишек, продемонстрировав впечатляющий рост на 2,93%. Акции металлургический предприятий (Алчевский меткомбинат прибавил 0,19%, «Азовсталь» - 1,05%, Енакиевский метзавод - 1,55%) и Авдеевского КХЗ (+1,18%) выросли. В то же время, котировки Ясиновского КХЗ (-2,36%) упали в последний час торгов.

По словам аналитиков, «Укрнафта» (+0,43%) и «Укртелеком» (+2,62%) в среду продолжили рост. «Райффайзен банк Аваль» поднялся на 2%, а «Укрсоцбанк» (+0,43%) немного прибавил в цене. Среди бумаг генкомпаний «Центрэнерго» (+1,03%) и «Захидэнерго» (+0,21%) выросли, а «Донбассэнерго» (-1,09%) закрылась в минусе. Акции Стахановского ВСЗ снова распродавались – бумага просела на 2,08% по итогам дня. «Стирол2 (-0,02%) в цене не изменился.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 20 апреля, повысился на 1,88% – до 1 059,55 пункта. Общий объем торгов составил 991 млн. 26 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,25% – до 2728,17 пункта. Общий объем торгов составил 302 млн. 300 тыс. грн., из них на срочном рынке – 105 млн. 75 тыс. грн.