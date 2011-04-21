Сегодня на украинском рынке акций происходит фиксация прибыли – эксперт

Сегодня, 21 апреля, на отечественном рынке акций происходит фиксация прибыли,

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

По ее словам, «участники торгов выходят из бумаг, поскольку не хотят рисковать с переносом позиций на следующую неделю в связи с длинными выходными». Тем более, в связи с пасхальными праздниками завтра закрыты европейские биржи и короткий рабочий день в США, поэтому для украинского рынка внешние ориентиры в пятницу будут отсутствовать, добавила аналитик.

Как считает Е.ЕВДОЧЕНКО, второй фактор, который не позволяет рынкам продолжать уверенный рост, - это заседание ФРС США, которое состоится 26-27 апреля, «поскольку здесь ожидать можно совершенно непредвиденных решений со стороны регулятора относительно дальнейшей денежно-кредитной политики».