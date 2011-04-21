ВР внесла изменения в закон о мониторинге деятельности участников фондового рынка

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины “О ценных бумагах и фондовом рынке” относительно финансового мониторинга деятельности профессиональных участников фондового рынка».

Как передает корреспондент УНИАН, за данный закон проголосовали 259 из 364 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом определенно, что профессиональные участники фондового рынка могут образовывать обособленные подразделения за пределами Украины по согласованию и в порядке, установленном Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также законом предусмотрено, что условием получения лицензии и осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке является отсутствие среди участников (акционеров) юридического лица (профессионального участника фондового рынка) физического лица, которое имеет не погашенную или не снятую в установленном порядке судимость за преступления против собственности, в сфере хозяйственной деятельности и/или в сфере служебной деятельности и владеет прямо или косвенно акциями (долями) в уставном капитале этого юридического лица.

Физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет акциями (долями) профессионального участника фондового рынка, в случае вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора за преступления против собственности, в сфере хозяйственной деятельности и/или в сфере служебной деятельности обязано на протяжении 60 дней после вступления такого обвинительного приговора в законную силу отчуждать принадлежащие ему акции (доли) профессионального участника фондового рынка.

В случае неосуществления указанного отчуждения в установленный срок в установленном Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку порядке на протяжении 60 дней такие акции профессионального участника фондового рынка подлежат обязательной продаже на фондовой бирже, а такие доли профессионального участника фондового рынка подлежат обязательной продаже путем проведения аукциона. Средства, вырученные за такую продажу акций (долей), подлежат перечислению на счет указанного физического лица.

Основанием для аннулирования лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке является установление Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку факта прямого или косвенного владения акциями (долями) профессионального участника фондового рынка физическим лицом, которое имеет не погашенную или не снятую в установленном порядке судимость за преступления против собственности, в сфере хозяйственной деятельности и/или в сфере служебной деятельности, после 30 дней со дня такого установления, но не ранее 120 дней со дня вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении такого физического лица за указанные преступления.

Данный закон вступает в силу через шесть месяцев со дня его опубликования.

В заключительных положениях указано, что на протяжении одного года со дня вступления в силу данного Закона юридические лица, которые до вступления в силу данного Закона получили лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке, обязаны привести свою деятельность в соответствие с данным Законом.

Со дня вступления в силу данного закона выдача новых лицензий на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке осуществляется с учетом требований данного закона.