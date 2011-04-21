Ралли по акциям Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже продолжилось - эксперты

Ралли по акциям Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже в среду, 20 апреля, продолжилось.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже в среду взлетели в цене на 5,67%. Бумаги Regal Petroleum (+2,04%) и JKX Oil & Gas (+1,37%) продемонстрировали уверенный рост. В то же время, по акциям Cadogan Petroleum (-4,9%) наблюдалось фиксирование прибыли. «Мироновский хлебопродукт» торговался в красной зоне, закрывшись на отметке 0,22%.

Как сообщают аналитики, на Варшавской фондовой бирже в среду «Кернел» (+1,53%) прибавил в цене. «Агротон» (-1,47%) и «Астарта» (-0,38%) снизились. Milkiland в цене не изменился.