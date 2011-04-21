Торговая активность на украинском рынке акций снова снизилась - эксперт

Торговая активность на украинском рынке акций в четверг, 21 апреля, снова снизилась, а 10-дневная скользящая средняя объемов торгов снизилась впервые с 12 апреля.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что на украинском фондовом рынке в четверг наблюдалась фиксация прибыли после двух дней активного роста. Индекс Украинской биржи потерял 1,4% стоимости, в то время как фьючерс на индекс со сроком истечения в июне снизился на 2,4%.

По словам П.ИЛЬЯШЕНКО, сильные потери вновь понесли акции Ясиновского КХЗ, котировки которых снизились более чем на 4%. Таким образом, снижение бумаг Ясиновского КХЗ с начала месяца составило уже 20%. Акции Авдеевского КХЗ также находились под давлением, но масштаб снижения не превысил 2,2%.

Аналитик также сообщил, что Стахановский ВСЗ в четверг показал результат лучше среднего по рынку. Однако акции Крюковского ВСЗ продолжили снижение, по итогам дня потеряв еще 4,3% рыночной стоимости. Сравнительно хороший результат торгов был зафиксирован по бумагам «Мотор Сичи» и «Укртелекома». Котировки данных эмитентов по итогам дня снизились на 0,2% и 0,3% соответственно, что было намного лучше среднерыночного показателя.