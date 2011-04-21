ВР внесла изменения в закон о предотвращении отмывания доходов

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем)».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 278 из 366 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом в новой редакции изложена статья 163-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях и дополнен Уголовный кодекс Украины новой статьей 222-1 (манипулирование на фондовом рынке).

Также внесены изменения в статью 112 Уголовно-процессуального кодекса Украины (подследственность), согласно которым преступление, связанное с манипулированием на фондовом рынке, отнесено к подследственности органов внутренних дел, и в отдельных случаях – налоговой милиции.

Данным законом внесены изменения в Закон Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине» в части приведения его терминологии в соответствие с нормами Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях.