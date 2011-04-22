Корпоративные отчеты в четверг превзошли ожидания - эксперты

Торги на фондовых площадках Европы и США в четверг, 21 апреля, проходили преимущественно на положительной территории на фоне сильных финансовых результатов за 1-й квартал 2011 года.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, отчеты таких компаний, как Apple, American Express, McDonald`s и Akzo Nobel, превзошли ожидания. Вышедшая в четверг статистика была разнонаправленной. Так, число обращений по выплате пособия по безработице снизилось на 13 тыс., что в целом является хорошей новостью для рынка, даже несмотря на то, что это оказалось хуже прогнозов. В то же время, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии упал с 43,4 месяцем ранее до 18,5, что спровоцировало некоторые негативные настроения на рынке. Сегодня фондовые биржи Европы и США будут закрыты в связи с предстоящим праздником Пасхи.

Аналитики отмечают, что украинский фондовый рынок в четверг закрылся снижением. Лидером торгов по объему на Украинской бирже выступила «Мотор Сич» (17,8 млн. грн.). Все бумаги индексной корзины закрылись на отрицательной территории, кроме Стахановского вагоностроительного завода, акции которого выросла ни 0,23%. Наибольшее снижение продемонстрировали бумаги Енакиевского метзавода (-4Ю4%), Алчевского меткомбината (-4,18%) и Ясиновского КХЗ (-4,15%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 21 апреля, снизился на 0,85% – до 1 050,60 пункта. Ообщий объем торгов составил 770 млн. 872 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 1,39% – до 2690,12 пункта. Общий объем торгов составил 312 млн. 264 тыс. грн., из них на срочном рынке – 119 млн. 379 тыс. грн.