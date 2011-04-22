Эксперт: на открытии украинского рынка акций сложился сложился нейтрально-негативный фон

Учитывая отсутствие внешних ориентиров, внутренний фон на сегодняшнем открытии украинских фондовых площадок можно расценивать как нейтрально-негативный.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

С одной стороны, считает он, «предыдущая торговая сессия показывает, что участники украинского рынка пребывают в сравнительно плохом расположении духа». С другой стороны, активное снижение в ходе предыдущей торговой сессии ограничивает потенциал снижения на сегодня. Аналитик также полагает, что перенос длинных позиций через продолжительные выходные является более рискованным, чем сохранение прибыльных коротких позиций на аналогичный срок.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, сегодня большинство мировых площадок закрыто в связи со Страстной пятницей. Это означает отсутствие идей на локальных рынках акций. Перед открытием торговых площадок в Украине на азиатских рынках наблюдалась неустойчивая положительная динамика. При этом умеренный рост на азиатских площадках в большей степени является отражением того, что фондовым индексам в США удалось удержаться на положительной территории до конца торговой сессии накануне. Таким образом, динамика акций в странах Азии сегодня утром не является индикативом для украинских трейдеров.

По словам аналитика, фондовые индексы S&P 500 и DJIA в четверг, 21 апреля, выросли на 0,5% и 0,4% соответственно, что стало третьим положительным результатом подряд. При этом индекс промышленных акций DJIA закрылся на максимальном уровне за последние 33 месяца, а индекс S&P 500 остановился лишь в 0,4% от аналогичного уровня. На фоне роста стоимости сырьевых товаров в лидерах оказались акции сырьевого сектора. Также среди лидеров были представители сектора высоких технологий, бумаги которых продолжают рост благодаря сильным финансовым результатам.