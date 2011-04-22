Украинские трейдеры готовятся сократить отставание от зарубежных фондовых рынков - эксперт

Украинские трейдеры готовятся наверстать упущенное, сократив отставание украинского фондового рынка от зарубежных индексов.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «на это указывает стабилизация уровня торговой активности и тот факт, что индексу Украинской биржи сегодня удалось отыграть утренние потери в течение дня». В пятницу, 22 апреля, индекс Украинской биржи вырос на 0,7%, в ходе сессии следуя за динамикой российских площадок. Торговая активность сохранилась на сравнительно высоком уровне, несмотря на выходной на большинстве зарубежных площадок. Так, объем торгов акциями превысил отметку в 200 млн. грн.

Как сообщил аналитик, лидерами роста по итогам дня стали акции «Укрсоцбанка», «Центрэнерго», «Донбассэнерго» и Алчевского меткомбината, котировки которых выросли более чем на 2%. Главным исключением среди ликвидных бумаг стали акции «Азовстали», котировки которой снизились на 2,5%, а царившие на рынке ожидания выплаты дивидендов не оправдались.