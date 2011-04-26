Торговая активность на украинских фондовых рынках в пятницу была на высоком уровне - эксперты

Торговая активность на украинских фондовых рынках в пятницу, 22 апреля, была на довольно высоком уровне несмотря на то, что в пятницу биржи Европы и США были закрыты.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, важная макроэкономическая статистика в пятницу не выходила. Украинский фондовый рынок в этот день закрылся со смешанной динамикой. По итогам торгов индекс Украинской биржи вырос на 0,68%, достигнув уровня 2708,32 пункта, а индекс ПФТС снизился на 0,56% до 1044,69 пункта.

Как сообщают аналитики, лидерами торгов по объему на Украинской бирже в пятницу были «Азовсталь» (13,9 млн. грн.) и «Мотор Сич» (9,9 млн. грн.). Среди акций индексной корзины наибольший рост продемонстрировали Алчевский меткомбинат (+2,94%), «Донбассэнерго» (+2,90%) и «Укрсоцбанк» (+2,58%). Хуже рынка выглядели бумаги «Азовстали» (-2,46%) на фоне того, что на собрании акционеров, состоявшемся 22 апреля, было перенесено ожидаемое решение о выплате дивидендов.

По информации аналитиков, сегодня в Германии будут опубликованы данные по импортным ценам за март. В США выйдет индекс потребительского доверия за апрель.