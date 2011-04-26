ПФТС преобразована в публичное общество

Общее собрание акционеров ЧАО «Фондовая биржа ПФТС» одобрило изменение типа Частного акционерного общества «Фондовая биржа ПФТС» на Публичное акционерное общество и утвердило Принципы (кодекс) корпоративного управления общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

На общем собрании были рассмотрены и утверждены изменения в устав, положение о Наблюдательном совете, положение о Ревизионной комиссии, положение об исполнительном органе биржи, положение об общем собрании акционеров общества, а также определен порядок распределения прибыли ЧАО «Фондовая биржа ПФТС» за 2010 г.

Акционерами был одобрен отчет председателя Наблюдательного совета ФБ ПФТС Александра ПОТЕМКИНА о деятельности НС и выполнении Плана первоочередных действий по развитию ФБ ПФТС в 2010 г.

После рассмотрения отчета Ревизионной комиссии ФБ ПФТС за 2010 г., на собрании была избрана РК общества в составе: Ольга ГОРДИЕНКО (ЗАО «ММВБ»), Вадим КОВАЛЕНКО (ООО «Столица-Групп»), Оксана ПАРАСКЕВА (ПАО «МАРФИН БАНК»), Владимир СУХАЧЕВ (ЗАО «ММВБ»), Анатолий ТЕЛЕГА (ООО «ФК« Меридиан»).

Справка УНИАН. Фондовая биржа ПФТС является организатором торговли ценными бумагами, имеет соответствующую лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР). На сегодня членами биржи является 171 профессиональный участник рынка ценных бумаг. Общий объём торгов ПФТС в 2010 г. - 61,3 млрд. грн., доля рынка - 46,6%. По результатам торгов рассчитывается и публикуется индекс ПФТС.