Эксперт: украинские инвесторы наблюдают за результатами отечественных компаний

Украинские инвесторы, помимо развития событий на внешних рынках акций, сегодня, 26 апреля, наблюдают за финансовыми результатами отечественных компаний в первом квартале 2011 года, которые на данный момент можно охарактеризовать как противоречивые.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, фондовые индексы S&P 500 и DJIA в понедельник, 25 апреля, скорректировались на 0,2%, в то время как индекс технологических акций NASDAQ вырос на 0,2%. При этом торговая сессия сопровождалась высокой волатильностью на сырьевых площадках. Так, котировки главного промышленного металла – меди - снизились на 2,2%, а стоимость серебра колебалась в диапазоне USD 45-50 долларов за тройскую унцию (с учетом торгов во вторник утром). Сильные колебания также отмечались на рынке сельскохозяйственных культур. Однако индекс волатильности VIX вырос всего до отметки 16, что соответствует уровню закрытия вторника 19 апреля.

Как считает П.ИЛЬЯШЕНКО, «фиксирование прибыли на уровнях трехлетних максимумов накануне заседания комитета по денежно-кредитной политике в США, а также на фоне самой активной недели нынешнего сезона публикации корпоративных отчетов, является естественным желанием участников фондового рынка. При этом наиболее неприятным для трейдеров является скачок волатильности на сырьевых площадках, в то время как фондовые индексы демонстрируют сравнительную устойчивость».

По словам аналитика, определенную долю негатива перед открытием торгов на европейских площадках во вторник привнес Народный банк Китая, повысив требования к капиталу для пяти крупнейших банков страны: Commercial Bank of China (самый крупный банк мира по рыночной капитализации), Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of China и Bank of Communications. «Повышение требований к капиталу по сути является ужесточением денежно-кредитной политики, что негативно воспринимается инвесторами, так как более жесткая монетарная политика в КНР означает потенциальное снижение деловой активности как в странах с развитой, так и с развивающейся экономикой», - объяснил аналитик.