На Украинской бирже начались торги опционными контрактами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской биржи.

По информации пресс-службы, речь идет о маржируемом квартальном опционе, базовым активом которого является фьючерсный контракт на индекс украинских акций. В торговой системе одновременно торгуются опционы с датой выполнения 15 июня и 15 сентября 2011 года, при этом допускается досрочное выполнение опционов (американский опцион). В систему введены 15 страйков с шагом 100 пунктов, диапазон страйков на данный момент составляет 1900-3500.

"В прошлом году мы запустили торги фьючерсом на Индекс украинских акций. Сейчас мы видим, что рынок готов к появлению нового инструмента", – отметил председатель правления фондовой биржи РТС Роман ГОРЮНОВ. По его словам, опционы в этом плане уникальны, так как не просто являются новыми для рынка, но и дают синергический эффект, увеличивая ликвидность как самого фьючерса на Индекс UX, так и фондового рынка в целом.

«Опцион – более сложный инструмент по сравнению с фьючерсом и подходит опытным трейдерам. При этом возможности, которые предоставляет опцион, несравнимы ни с каким другим инструментом на рынке», – отметил управляющий директор Dragon Capital Дмитрий ТАРАБАКИН.

Справка УНИАН. В мае 2008 года крупнейшие участники украинского рынка ценных бумаг подписали договор с ОАО "Фондовая биржа РТС" о создании в Киеве новой биржи в форме открытого акционерного общества. Учредительное собрание акционеров в сентябре того же года утвердило итоги размещения акций, из которых 51% выкупили украинские торговцы.

16 декабря 2008 года Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (ГКЦБФР) приняла решение о выдаче лицензии ОАО "Украинская биржа" на право осуществления деятельности по организации торгов ценными бумагами.

Опцион – это производный финансовый инструмент, который дает покупателю право выбора: выполнять или не выполнять контракт. Опционы широко используются во всем мире для построения эффективных стратегий работы на бирже и являются атрибутом развитого финансового рынка.