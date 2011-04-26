Акции Cadogan Petroleum снова существенно выросли - эксперты

Акции Cadogan Petroleum по итогам последней торговой сессии снова продемонстрировали существенный рост.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, в пятницу, 22 апреля, западные биржи не работали, а в понедельник, 25 апреля, работали, но украинские бумаги там не торговались. На Лондонской фондовой бирже в четверг, 21 апреля, акции Cadogan Petroleum прибавили 3,09%. Результаты остальных компаний нефтегазового сектора были не столь впечатляющими. JKX Oil & Gas потерял 0,52%, а Regal Petroleum вырос на 1%. Повышенным спросом пользовались акции «Мироновского хлебопродукта» (+3,01%) и Ferrexpo (+3,66%), котировки которых значительно выросли.

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже в четверг акции украинских компаний показали смешанные результаты. «Астарта» (+0,64%) и «Кернел» (+1,23%) поднялись в цене. В то же время, Milkiland (-0,49%) и Agroton (-3,24%) завершили день в красной зоне.