Падение украинских акций было вполне ожидаемым - эксперт

Украинские акции во вторник, 26 апреля, растеряли рост предыдущей пятницы.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его мнению, «это было вполне ожидаемым, так как мировые рынки продемонстрировали негативную динамику по итогам торговой сессии понедельника, 25 апреля». По результатам вторника индекс Украинской биржи снизился на 0,6%, в то время как фьючерсный контракт на индекс со сроком истечения в июне потерял 1,5%.

Как сообщил аналитик, торговая активность во вторник осталась практически на прежнем уровне. Объем торгов акциями на Украинской бирже незначительно превысил отметку в 150 млн. гривень - результат «вялой» пятницы. Бумаги «Мотор Сичи» стали единственным «светлым пятном» на рынке заявок, прибавив 2% после публикации в целом нейтральных финансовых результатов за первый квартал 2011 года.