S&P понизило прогноз кредитного рейтинга Японии со стабильного до негативного

Рейтинговое агентство Standard and Poor`s сегодня понизило прогноз кредитного рейтинга Японии со стабильного до негативного.

Долгосрочный кредитный рейтинг страны установлен на отметке АА-минус, а краткосрочный - на уровне А-1-плюс.

"Ущерб от землетрясения и цунами 11 марта, а также аварии на АЭС "Фукусима-1" увеличит бюджетный дефицит Японии по предварительным оценкам на 3,7% от совокупного ВВП страны до 2013 года, - говорится в заявлении агентства. - В связи с этим прогноз кредитного рейтинга Японии понижен со стабильного до негативного".

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Юкио Эдано на пресс-конференции не прокомментировал новость о снижении прогноза кредитного рейтинга своей страны, однако подчеркнул, что Токио "продолжит бороться за доверие на рынке облигаций", передает ПРАЙМ-ТАСС.