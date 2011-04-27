Минфин привлек в бюджет 1,2 млрд. грн. от продажи ОВГЗ

Министерство финансов Украины привлекло в Государственный бюджет 1 млрд. 220 млн. 027,42 тыс. грн. от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционе 26 апреля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Согласно сообщению, в частности, были размещены облигации со сроком погашения 12 октября 2011 года (доразмещение) на сумму 135 млн. 933 тыс. грн. с доходность 6,5% и облигации со сроком погашения (28 сентября 2011 г., 28 марта 2012 г., 28 сентября 2012 г., 28 марта 2013 г., 28 сентября 2013 г., 28 марта 2014 г.) (доразмещение) на сумму 1 млрд. 084 млн. 094,42 тыс. грн. с доходностью 10,45%.

Справка УНИАН. По результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в Государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.