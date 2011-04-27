Внимание инвесторов вчера было сфокусировано на корпоративных новостях - эксперты

В свете отсутствия важной макроэкономической статистики внимание инвесторов фондовых рынков вчера было сфокусировано на корпоративных новостях.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, торговые площадки Европы и США во вторник, 26 апреля, закрылись на положительной территории. Квартальные отчеты таких компаний как Ford Motor Co., 3M, UBS AG оказались лучше ожиданий рынка. Активность торговцев была на довольно низком уровне в преддверии результатов заседания ФРС, на котором будет определена монетарная политика США.

Как сообщают аналитики, сегодня будут опубликованы индекс потребительских цен и индекс потребительского доверия за май в Германии, данные по предварительному ВВП Великобритании за первый квартал 2011 года, а также данные по новым промышленным заказам еврозоны за февраль. В США выйдет статистика по заказам на товары длительного пользования за март, а также будет обнародована процентная ставка.

Аналитики отмечают, что украинский фондовый рынок во вторник, 26 апреля, закрылся снижением. Индекс Украинской биржи упал на 0,57%, достигнув уровня 2692,77 пункта, а индекс ПФТС - на 0,48%, до 1039,64 пункта. Наибольшие объемы торгов на Украинской бирже были зафиксированы по бумагам «Мотор Сичи» (19,9 млн. грн.). При этом акции эмитента выросли на 1,71% после того, как стало известно, что компания увеличила чистую прибыль на 9%. Все акции индексной корзины показали снижение. Лидерами снижения стали Ясиновский КХЗ (-4,07), «Азовсталь» (-4,06%), Стахановский вагоностроительный завод (-3,36%) и Авдеевский КХЗ (-3,25%).