Положительный импульс от корпоративных отчетов перевесил неопределенность - эксперт

Положительный импульс от корпоративных отчетов во вторник, 26 апреля, перевесил неопределенность, связанную с заседанием Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке (FOMC), которое завершится сегодня вечером.

Так прокомментировал агентству УНИАН текущую ситуацию на фондовом рынке аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что во вторник фондовые индексы S&P 500 и DJIA выросли на 0,9%. Основная часть роста на американских площадках пришлась на первую половину торговой сессии. Лидерами роста стали акции промышленных компаний, что указывает на увеличение аппетита к риску.

По информации аналитика, сегодня утром торги на азиатских площадках проходили на положительной территории, однако небольшой масштаб роста говорит о том, что неопределенность сохраняется. Фьючерсы на основные европейские индексы росли на уровне 0,2%, в то время как после закрытия американских площадок фьючерсы на индекс S&P 500 прибавляли около 0,1%.

Как подчеркнул П.ИЛЬЯШЕНКО, наиболее ожидаемым событием дня станет решение о процентных ставках FOMC, которое будет представлено инвестиционному сообществу в 19:30 по киевскому времени. В привычное в прошлом время публикации подобных решений состоится первая в своем роде пресс-конференция председателя ФРС Бена БЕРНАНКЕ (21:15), посвященная данному решению. Из-за того, что публикация решения FOMC переносится на несколько часов ближе к закрытию торгов на украинских площадках, последний час торгов в Украине может быть волатильнее обычного.