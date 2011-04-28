Ухудшение настроений на внешних биржах усилило неуверенность украинских инвесторов - эксперт

Причиной неуверенного поведения игроков на украинском рынке акций является публикация по большей части слабых финансовых показателей отечественных компаний, а также ухудшение настроений на внешних фондовых площадках.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна ЛАВРИК.

По ее словам, после открытия торгов на Украинской бирже снижением большинства ликвидных бумаг в среду, 27 апреля, индекс UX смог выйти на положительную территорию и завершить день в умеренном плюсе. По итогам дня индекс повысился на 0,99% до 2719,42 пункта.

Как подчеркнула Я.ЛАВРИК, «снижение российских индикаторов на открытии сессии в среду и неуверенный рост индексов на европейских рынках насторожили отечественных инвесторов, в результате чего торги на Украинской бирже начались в красной зоне». Наблюдалось снижение по всему спектру бумаг индексной корзины, за исключением акций «Мотор Сичи» и «Укртелекома». Опубликованная в первой половине дня зарубежная корпоративная отчетность и макростатистика не смогли порадовать инвесторов. Так, прибыль одного из крупнейших банков Великобритании - Barclays Plc. неожиданно сократилась в первом квартале 2011 года на 5%. Хуже прогнозов оказались и данные по новым промышленным заказам в еврозоне в феврале.

Аналитик отметила, что во второй половине дня инициативу на Украинской бирже взяли в свои руки покупатели, в результате чего котировки большинства бумаг вышли в положительную зону. Поддержку отечественному рынку оказали сильные отчеты американских компаний Whirlpool Corp. and Corning Inc., оказавшиеся лучше прогнозов, а также позитивные данные по заказам на товары длительного пользования в США.

По словам Я.ЛАВРИК, хороший рост по итогам торгов на Украинской бирже продемонстрировали акции двух металлургических компаний: Алчевского меткомбината (+1,81%) и Енакиевского метзавода (+1,40%). «В последнее время акции металлургов выглядели хуже рынка на фоне публикации слабых квартальных отчетов, однако в среду игроки, вероятно, посчитали текущие ценовые уровни их бумаг привлекательными для спекулятивных покупок», - сказала аналитик.

Она сообщила, что активным спросом у игроков вновь пользовались фундаментально сильные акции «Мотор Сичи» (+1,07%), по которым участники торгов продолжают отыгрывать публикацию позитивных финансовых результатов за первый квартал. Акциям Стахановского вагоностроительного завода (+1,78%), оказала поддержку новость об увеличении чистого дохода на 60% и повышении выпуска продукции на 9% в первом квартале 2011 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

По информации аналитика, акции «Укрнафты» по итогам дня выросли на 2,98%, несмотря на слабые показатели рентабельности работы компании в первом квартале 2011 года. Накануне стало известно, что прибыль компании в январе-марте текущего года сократилась в 12,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года – до 45,94 млн. грн., вопреки росту чистого дохода почти на 90%. «Снижение показателей эффективности работы нефтедобывающей компании обусловлено ростом налоговой нагрузки. В то же время, мы ожидаем заметного повышения показателей рентабельности работы во втором квартале за счет реализации природного газа, ранее закачанного в ПХГ, промышленным потребителям», - полагает Я.ЛАВРИК.