На украинском рынке акций в среду наблюдался рост аппетита к риску - эксперт

На украинском рынке акций в среду, 27 апреля, наблюдался рост аппетита к риску, сопровождавший скромный рост на мировых площадках.

Такую точку зрения высказал агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он отметил, что индекс Украинской биржи в среду вырос на 0,99%, подталкиваемый ростом котировок акций «Укрнафты» на 2,98%. Вклад данных бумаг в рост индекса по итогам дня составил более 50%. Торговая активность на Украинской бирже незначительно снизилась по сравнению с предыдущим днем, концентрируясь среди наиболее ликвидных представителей рынка заявок.

По словам аналитика, более половины акций, которые входят в состав индекса Украинской биржи, в среду завершили торги на положительной территории. Помимо «Укрнафты», лидерами дня с ростом более 1% стали бумаги Алчевского меткомбината, «Донбассэнерго», Енакиевского метзавода, Стахановского вагоностроительного завода и «Мотор Сичи».