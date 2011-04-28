Основой роста американских акций стал позитивный импульс от квартальных отчетов - эксперт

Основой роста американских фондовых индексов в среду, 27 апреля, стал доминирующий позитивный импульс от квартальных результатов компаний, который преобразовался в рост рынка благодаря снижению неопределенности после публикации результатов заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке (FOMC).

Такое мнение высказал агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его информации, фондовые индексы S&P 500 и DJIA в среду выросли на 0,6% и 0,8%, обновив максимальные уровни года. В то же время, решения FOMC не удивили участников рынка, так как были ожидаемы. Федеральный резерв оставил ориентир по процентной ставке в диапазоне 0-0,25%, указал на завершение программы количественного смягчения (QE2) в ранее намеченный срок (июнь 2011 года) и на желание сохранить объем активов на своем балансе на текущем уровне (путем реинвестирования дохода от ценных бумаг).

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, «экономические прогнозы ФРС были незначительно ухудшены, что не удивительно на фоне изменения настроений экономистов последних двух месяцев». Так, прогноз роста реального ВВП США в 2011 году был снижен с диапазона 3,4-3,9% до 3,1-3,3%.

По информации аналитика, сегодня в 15:30 по киевскому времени будет опубликована предварительная оценка значения ВВП США в первом квартале 2011 года. Прогноз участников рынка составляет 2,6% Кв/Кв при том, что месяцем ранее рынок ожидал роста на 3,4% Кв/Кв. «Из-за того, что прогнозисты уже существенно сократили свои ожидания, трудно представить негативную реакцию рынка на публикацию сегодняшних данных», - считает П.ИЛЬЯШЕНКО.

Аналитик подчеркнул, что индекс S&P 500 в течение шести торговых сессий вырос более чем на 4% (с 1300 до 1355 пунктов), в то время как индекс Украинской биржи все еще находится у нижней границы консолидации, ограниченной уровнем 100-дневной скользящей средней. По его мнению, «с течением времени участники рынка неизбежно сделают ставку на схождение динамики украинского рынка акций и зарубежных площадок».

П.ИЛЬЯШЕНКО сообщил, что сегодня утром фьючерсы на основные европейские индексы демонстрируют рост в пределах до 1%. В то же время, фьючерсы на индекс S&P 500 прибавляют еще 0,2% от вчерашнего уровня закрытия торговых площадок. Внешний фон на открытии украинского рынка сложился позитивный.