Фондовые индикаторы Украины в среду выросли на фоне внешнего позитива - эксперты

Фондовые индикаторы Украины в среду, 27 апреля, закрылись ростом на фоне внешнего позитива.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, по итогам вчерашних торгов индекс Украинской биржи вырос на 0,99%, достигнув уровня 2719,42 пункта, а индекс ПФТС - на 0,39%, до 1043,73 пункта. Торги на украинском фондовом рынке проходили на низких объемах, так как торговцы вряд ли будут открывать длинные позиции в преддверии майских праздников и, скорее всего, воздержатся от большой активности.

По информации аналитиков, лидерами торгов по объему Украинской биржи в среду стали «Мотор Сич» (31,4 млн. грн.) и Алчевский меткомбинат (22,8 млн. грн.). Среди предприятий индексной корзины наибольший рост показали бумаги «Укрнафты» (+2,98%), Ясиновского КХЗ (+2,25%) и Алчевского меткомбината (+1,81%). Под давлением оказались акции «Захидэнерго» (-1,09%), Авдеевского КХЗ (-0,65%) и «Стирола» (-0,64%).

Аналитики сообщают, что торги на фондовых биржах Европы и США в среду проходили с положительной динамикой индексов. Причиной позитива стали хорошие данные по заказам на товары долговременного пользования, которые выросли в марте на 2,5% против 0,7% месяцем ранее. Европа также позитивно отреагировала на хорошие корпоративные новости. Тем не менее, весь фокус рынка сведен к заседанию ФРС и выступлению Бена БЕРНАНКЕ. Учитывая проблемы с долгами в США, вряд ли ФРС повысит учетную ставку, а комментарии Б.БЕРНАНКЕ смогут кардинально повлиять на ход торгов.

По словам аналитиков, сегодня в Германии будут опубликованы данные по импортным ценам за март и уровню безработицы за апрель. В США выйдут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, предварительный ВВП за первый квартал и индекс незавершенных сделок по продаже домов за март.