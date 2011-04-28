Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже в среду распродавались - эксперт

Акции украинских компаний, торгующиеся на Варшавской фондовой бирже, в среду распродавались.

Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

По словам аналитика, на Варшавской фондовой бирже в среду котировки «Агротона» (-7,08%) рухнули. «Кернел» (-2,41%), «Астарта» (-1,28%) и Milkiland (-0,87%) также снизились.

Как сообщил А.ЛОЗОВОЙ, акции украинских нефтегазовых компаний на Лондонской фондовой бирже в среду продемонстрировали смешанную динамику. Cadogan Petroleum потерял 2,05%, а Regal Petroleum снизился на 1,48%. В то же время, JKX Oil & Gas прибавил 0,4%. Ferrexpo (-0,55%) и «Мироновский хлебопродукт» (+0,27%) по итогам дня незначительно изменились в цене.