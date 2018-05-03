Центральный депозитарий приобретает "донецкий окрас"

На этой неделепроизошлознаковое вистории созданияв Украине центральногодепозитариясобытие-состоялось общее собраниеакционеров Национальногодепозитария Украины(НДУ), накоторомбыло принято рядважныхинесомненноинтересных решений.Похоже,что настоящимархитекторам иидеологамсозданияцентральногодепозитария (на базе Национальногодепозитария)- Виктору Ивченкои ВладимируУльяновуне сужденов полноймеренаслаждатьсяделомсвоих рук.Речьидето кадровых решенияхсобрания акционеровНДУ,котороеизбрало новоеруководствоучреждения.Многиенарынкеещесовсем недавно былиубеждены,чтоВ.Ивченкодаже несмотря на егоотставку сдолжности председателя наблюдательного советаНДУтакиудастсясохранить свое влияние надепозитарий. В частности,должность председателяправления депозитарияпродолжал заниматьдавний соратникИвченко- ВладимирУльянов,который ещена прошлой неделепо крайней меревнешнеизлучалабсолютную уверенность вбудущем.Так, на своейпресс-конференции онподробно рассказывало планах развитиядепозитария,ни словом необмолвившисьо каких-либопредстоящих кадровыхперестановках.

Стоиттакже вспомнитькак один из членовГосударственной комиссиипо ценным бумагами фондовому рынку вкачестве основногоаргумента,почему созданиецентрального депозитарияпроисходит именно наосновеНДУ, восторженнорассказал авторустатьио замечательныхменеджерскихкачествах В.Ульянова.Да исам председателькомиссии ДмитрийТевелевнапресс-конференции,посвященной результатамсобрания акционеровНДУ, отметил,чтоВ.Ульяновв должности председателя правленияНДУсделал много для того, чтобы улучшитьрезультаты деятельностиНационального депозитария, повыситькачество услуг.Однако,вто жевремяотметил, что «оченьмного наносногонаслоилосьза этигодыв отношенияхнепосредственносубъектовдвух депозитариев».Именно всвязи сэтим,поегословам, и была проведенаротацияруководителейНДУ.

«Обновление командыимеетцельюуходотсостоянияагрессии иначало движениянавстречу», -отметилД.Тевелев.«Обновлениекоманды»проведено путемувольнения председателяправления депозитарияВ.Ульяноваи назначения на этудолжность СергеяРумпы, а также назначенияна должностьпредседателя наблюдательногосоветаНДУВикторииКонохиной.

***СергейРумпародилсяв1974годувЛуганске.Профильноеобразование получилв Донецком государственномуниверситете по специальности«Учетиаудит».РаботалведущимспециалистомООО «Аудиторскаяфирма «Диком-Аудит», заместителем главногобухгалтера ЗАО «Инвестиционнаякомпания «КераметИнвест»,атакжев2002-2011годахвозглавлял ООО«Объединеннаярегистрационнаякомпания».Сянваря 2011 годаработает вГКЦБФРнаразличных руководящихдолжностях.

ВикторияКонохинародилась в1971 году.Профильное образованиеполучила вДонецком государственномуниверситете поспециальности «Финансыи кредит».В банковскойсистемеУкраины работаетболее 17лет.В декабре 2010года назначеначленом правления-первымзаместителемпредседателя правления ОАО«Государственныйэкспортно-импортныйбанк Украины».

Пожалуй,для всех, кто прочиталэтубиографическуюсправку, очевидно, чтообановоназначенцаимеют отношениек определенному региону, сыновьяидочерикоторого в последнеевремяактивноосваиваютстоличныепросторы.Однако, приболее подробноманализескладывается впечатление,что к созданиюцентрального депозитарияприложилисвоиусилиялюди,которые не толькоассоциируютсяс определеннойгеографической территорией,но икоторых в тойили иной степени можновспомнитьв связи с однойфинансово-промышленной группой.Так,новоназначенный председатель правленияНДУдокороткого периодаработыв комиссиивозглавлял «Объединеннуюрегистрационнуюкомпанию", которая ведетреестрызнаковыхактивовРинатаАхметова,таких как, в частности,«Азовсталь». К томуже, именно этойкомпании былпереданреестр акционеровМариупольскогометаллургическогокомбината им.Ильичапосле корпоративногоконфликта наэтом предприятии.Не стоиттакжезабывать,что госорган, в лице которогогосударство владеет86%НДУ-ГКЦБФРвозглавляет экс-топ-менеджерДонецкой топливно-энергетическойкомпании, входящейв составСКМ-Д.Тевелев.К тому же,сегодняоднимиз крупнейшихминоритарныхакционеровНацдепозитарияявляется«Смарт-групп», владелецкоторойВадимНовинскийявляется партнеромР. Ахметовапо металлургическому бизнесу.

Наверное,покаранообобщать,посколькукроме назначенияпредседателей правленияи наблюдательногосоветаещедолжны состоятьсяназначения членовнаблюдательногосовета, которых всегодвенадцать, атакжеревизионнойкомиссии.По информации председателяГКЦБФР, кандидатурыутвердиткомиссиядо конца недели.Д.Тевелевтакжедобавил, чточленаминаблюдательного совета необязательнодолжны быть работникиГКЦБФР.Поегословам,речьидет о представителяхГоскомиссии, которыми,в томчисле,могут быть иучастники рынка.Такимобразом, реальнаярасстановка силигруппвбудущемцентральноморганесправамсобственности насегодняпока недоконцаизвестна.

Собрание акционеровНДУкр