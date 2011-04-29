Украинские акции незначительно подорожали - эксперт

Украинские акции закрылись в четверг, 28 апреля, незначительным повышением котировок на фоне смешанной динамики на внешних площадках.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

По его словам, индекс Украинской биржи в четверг вырос на 0,94%, однако без учета динамики акций «Укрнафты» его рост не превысил 0,25%. При этом торговая активность возросла. Десять из пятнадцати бумаг из состава корзины индекса Украинской биржи закрылись на положительной территории. Лучший результат продемонстрировали акции «Укрнафты», котировки которых поднялись на 5,2% по итогам торговой сессии.

Аналитик отметил, что среди представителей широкого рынка большим спросом в четверг пользовались акции горно-обогатительных комбинатов. Так, Северный, Центральный и Полтавский ГОК прибавили 4%, 1,5% и 1,35% соответственно. Худший результат среди наиболее ликвидных бумаг был зафиксирован по акциям Авдеевского КХЗ, котировки которого просели на 1,8%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 28 апреля, повысился на 1,14% – до 1 055,63 пункта. Общий объем торгов составил 624 млн. 155 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,94% – до 2745,00 пункта. Общий объем торгов составил 316 млн. 863 тыс. грн., из них на срочном рынке – 82 млн. 966 тыс. грн.