Инвестиции в украинскую энергетику придут одновременно с приватизацией - Найман

Государство должно сократить свою долю в экономике Украины, тем более в тепловой генерации, которая требует больших капитальных вложений.

Об этом заявил известный финансовый эксперт, управляющий партнер Capital Times Эрик НАЙМАН, комментируя УНИАН решение Кабинета министров приватизировать в 2011 году государственные пакеты акций двух энергогенерирующих и девяти энергораспределительных предприятий.

По его словам, решение правительства позитивно оценил фондовый рынок. В день объявления, что состоится продажа, акции Крымэнерго на Украинской бирже подорожали на 10%, Западэнерго – на 2,8%, Центрэнерго – на 2,07%, Донбассэнерго – на 1,6%, Днепрэнерго – на 1,36%, Житомироблэнерго – на 0,72%.

Благодаря приватизации, государство сможет привлечь частный капитал в энергетику Украины, сохранив, одновременно, контроль над отраслью, считает Э.НАЙМАН. «Тарифная политика останется за государством через регулирующие органы, и государство, однозначно, сохранит контроль над отраслью», - отмечает он.

Справка УНИАН. В апреле 2011 г. Кабинет министров утвердил список из двух тепловых генераций и девяти энергоснабжающих компаний, государственные пакеты акций которых будут приватизированы в этом году(распоряжение № 310-р от 11 апреля). Правительство планирует продать 50% акций «Винницаоблэнерго», «Днепроблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% акций «Черкассыоблэнерго», 45,1% акций «Западэнерго», 45% акций «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% акций «Донецкоблэнерго», 25,99% акций «Тернопольоблэнерго», 25% акций «Днепрэнерго и «Киевэнерго». После продажи пакетов государство сохранит 25%+1 акцию в приватизируемых генерациях.