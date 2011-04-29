АМК разрешил австрийской Centragas Holding AG приобрести более 50% банка «Надра»

Антимонопольный комитет Украины (АМК) разрешил компании Centragas Holding AG (г. Вена, Австрия) (контролируется украинским бизнесменом Дмитрием ФИРТАШЕМ) приобрести более 50% в капитале банка «Надра».

Об этом говорится в сообщении АМК, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данное приобретение обеспечивает покупателю превышение 50% голосов в высшем органе управления эмитента.

Как сообщал УНИАН, глава Наблюдательного совета Group DF Дмитрий ФИРТАШ заявил о намерении участвовать в дополнительной эмиссии банка «Надра».

По словам Д.ФИРТАША, принять участие в покупке акций допэмиссии банка «Надра» выразили желание зарубежные финансовые структуры.

Временный администратор ПАО «КБ «Надра» 28 марта 2011 года принял решение о проведении дополнительной эмиссии, в результате которой уставный капитал банка увеличится с 390,36 млн. грн. до 3 млрд. 890,36 млн. грн. Банк намерен провести закрытое размещение 350 млн. простых именных акций в бездокументарной форме номинальной стоимостью 10 грн. каждая. Проведение допэмиссии акций может привести к изменению долей акционеров банка, которые уже владеют более 10% его акций.

Напомним, с 10 февраля 2009 года в банке «Надра» была введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

11 февраля т.г. НБУ сообщил о продлении работы временной администрации в банке, при этом не уточнил, на сколько именно.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2011 года составляли 22,908 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,547 млрд. грн., обязательства – 22,428 млрд. грн., собственный капитал – 479,434 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

Банк «Надра» в 2010 году получил прибыль 4,74 млн. грн. против убытка 1,36 млрд. грн. в 2009 году.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

Centragas Holding AG – холдинговая компания, которая в равных долях с российской энергетической компанией «Газпром» владеет швейцарской газораспределительной компанией RosUkrEnergo.

90% акций Centragas принадлежат Group DF – международной частной холдинговой компании известного украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.

Centragas зарегистрирована в Австрии в июле 2004 года. Офис Centragas находится в Вене и возглавляется управляющим директором Дэвидом БРАУНОМ.