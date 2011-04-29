Украинский рынок акций продолжает затяжное снижение - эксперт

На украинском рынке акций продолжается затяжное снижение, которое началось в первых числах апреля.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Подводя итоги апреля, она отметила, что индекс UX уходит вниз от своих годовых максимальных значений третью неделю подряд, а потери за месяц по индексу UX составили 2,4%. «Позитива на внешних биржах, в частности американских, в течение апреля было достаточно для роста украинского рынка акций, но, видимо ,приближение мая, традиционно слабого месяца для фондовых рынков, заведомо настроило местных участников торгов на негатив», - предполагает аналитик.

В то же время, подчеркнула Е.ЕВДОЧЕНКО, американские фондовые индикаторы завершают ростом апрель в среднем на 2,6%, обновив в конце текущей недели годовые максимумы. Европейские рынки также находятся вблизи годовых максимальных значений. «Безусловно, основным поддерживающим фактором для американских фондовых площадок в апреле стала хорошая корпоративная отчетность за первый квартал и макроэкономическая статистика, которая подтверждает устойчивое восстановление американской экономики, - считает аналитик. Кроме того, ключевым событием для рынков в уходящем месяце стала пресс-конференция председателя ФРС Бена БЕРНАНКЕ относительно дальней денежно-кредитной политики, на которой было объявлено, что ключевая процентная ставка в США не будет повышаться как минимум еще полгода. Также будет продолжена программа по выкупу государственных облигаций, которая, как и планировалось, завершится в июне 2011 года. Данные комментарии внесли определенную ясность относительно денежно-кредитной политики в обозримом будущем и заметным образом сказались на динамике американских фондовых индексов и курсе доллара, который продолжил снижение относительно основных валют.

По словам Е.ЕВДОЧЕНКО, «сказать, как будет развиваться ситуация на мировых фондовых площадках в мае, достаточно сложно, поскольку публикация корпоративной отчетности подходит к завершению и что послужит следующим поводом для продолжения роста на рынках, не известно».