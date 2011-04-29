Эксперт: акции «Укрнафты» в четверг оказались в центре внимания на Украинской бирже

Акции «Укрнафты» в четверг, 28 апреля, оказались в центре внимания игроков Украинской биржи, продемонстрировав впечатляющий рост на 5,23%.

Об этом сообщается в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

По его словам, после падения в первой половине дня в четверг, украинские фондовые рынки развернулись в позитивном направлении и по итогам дня индекс Украинской биржи поднялся на при умеренном объеме торгов. «Райффайзен банк Аваль» (+1,25%), «Укрсоцбанк» (+0,98%) и «Захидэнерго» (+1,1%) также существенно прибавили в цене.

Аналитик отметил, что акции предприятий горно-металлургического сектора в четверг закрылись разнонаправленно. Алчевский меткомбинат потерял 0,58%, Авдеевский КХЗ - 1,83%, Енакиевский метзавод - 0,3%, «Азовсталь» прибавила 0,11%, Ясиновский КХЗ - 0,72%. «Мотор Сич» (+0,21%) и «Укртелеком» (+0,81%) выросли. В то же время, акции «Центрэнерго» (-0,22%) немного снизились.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 28 апреля, повысился на 1,14% – до 1 055,63 пункта. Общий объем торгов составил 624 млн. 155 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,94% – до 2745,00 пункта. Общий объем торгов составил 316 млн. 863 тыс. грн., из них на срочном рынке – 82 млн. 966 тыс. грн.