Макростатистика из США оказалась хуже прогнозов - эксперты

Макроэкономическая статистика из США вчера оказалась хуже прогноза аналитиков.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Аналитики подчеркивают, что ВВП США за первый квартал 2011 года понизился до 1,8% против прогнозируемых 2%. Кроме этого, гораздо хуже прогноза вышли данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице, которые снизились до 429 тыс. против 392 тыс.

По мнению аналитиков, учитывая новые максимумы, на которых находится Америка, можно ожидать как минимум коррекцию 1,5-2% по SP500 в ближайшие дни. Наш рынок на текущей неделе практически не коррелирует с внешними рынками, а позавчерашняя торговая сессия показала, по сути, обратную корреляцию. Все это свидетельствует о нерешительности со стороны участников рынка набирать новые позиции и переносить их через длинные выходные.

Аналитики отмечают, что украинский фондовый рынок в четверг, 28 апреля, закрылся на положительной территории. Наибольший рост и собственно поддержку индексу Украинской биржи в очередной раз оказали акции «Укрнафты» (+5,23%), в меньшей степени – «Стирола» (+1,65%). Остальные бумаги индекса показали незначительный рост. Среди предприятий индексной корзины лидерами снижения стали Авдеевский КХЗ (-1,83%) и Алчевский меткомбинат (-0,58%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 28 апреля, повысился на 1,14% – до 1 055,63 пункта. Общий объем торгов составил 624 млн. 155 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 0,94% – до 2745,00 пункта. Общий объем торгов составил 316 млн. 863 тыс. грн., из них на срочном рынке – 82 млн. 966 тыс. грн.