Рынки акций находятся под влиянием позитива от технологических компаний - эксперт

Мировые рынки акций продолжают находиться под влиянием позитивного импульса от финансовых результатов технологических компаний.

Такую точку зрения высказал агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел ИЛЬЯШЕНКО.

Он подчеркнул, что «финансовые результаты технологических компаний опубликованы неделей ранее, однако рост продолжается уже в течение семи дней, и в течение сегодняшней торговой сессии мы можем увидеть проседание котировок акций на основных площадках в результате фиксации прибыли».

По словам аналитика, фондовые индексы S&P 500 и DJIA в четверг, 28 апреля, выросли на 0,4% и 0,6% соответственно, вновь обновив максимальные значения в этом году. При этом динамика индекса технологических компаний NASDAQ проигрывала остальным ведущим индексам Соединенных Штатов Америки из-за неоднозначных квартальных результатов ряда high-tech компаний. В то же время, рост промышленного индекса DJIA получил подтверждение в виде роста транспортного индекса DJ, который также обновил свое максимальное значение с начала года.

Как отметил П.ИЛЬЯШЕНКО, положительная динамика на фондовых площадках в четверг наблюдалась несмотря на то, что данные о росте ВВП США в первом квартале 2011 года оказались хуже консенсус-ожиданий. «Такая реакция рынков была в целом предсказуемой из-за того, что уже накануне публикации данных экономисты значительно понизили прогнозы», - считает аналитик.