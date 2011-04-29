Эксперт: украинские акции на Лондонской фондовой бирже вчера выросли

Украинские акции, торгующиеся на Лондонской фондовой бирже, вчера росли во главе с Ferrexpo.

Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, подготовленном аналитиком Александром ЛОЗОВЫМ.

По его информации, бумаги Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже в четверг, 28 апреля, прибавили 5,17%. JKX Oil & Gas вырос на 2,21%, Regal Petroleum – на 1,5%, Cadogan Petroleum – на 0,52%. Котировки «Мироновского хлебопродукта» по итогам дня не изменились.

Как сообщил аналитик, на Варшавской фондовой бирже в четверг «Агротон» (+1,19%) отыграл часть убытков предыдущей торговой сессии. Milkiland (+0,5%) и «Астарта» (+0,65%) продемонстрировали умеренный рост. Акции «Кернела» (-0,41%) просели.